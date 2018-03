Achter de wetenschap: Hawking kende een woelig privéleven TK

14 maart 2018

11u00

Bron: News.com.au 0 De wereld zal Stephen Hawking altijd herinneren voor zijn baanbrekend werk in de natuurkunde en de kosmologie, maar achter de wetenschap ging ook een gewone man schuil. En die kende een woelig privéleven.

1963 was een jaar vol veranderingen voor Hawking. Op een nieuwjaarsfeestje leerde hij Jane Wilde kennen, zijn eerste grote liefde. Niet veel later werd hun pril geluk al op de proef gesteld: het koppel kreeg te horen dat Stephen aan de vreselijke neurologische ziekte ALS leed. Jane stond hem echter bij, en het koppel trouwde binnen de twee jaar. Ze kregen drie kinderen: Robert in 1967, dochter Lucy in 1970 en negen jaar later zoontje Timothy.

De familie kwam in woelige wateren terecht na de publicatie van 'A Brief History of Time' in 1988, het boek waarin Hawking de volledige geschiedenis van het universum op een toegankelijke manier uitlegt. De man werd plotsklaps beroemd -inclusief veel bewonderaars - en daar leed zijn gezin onder. "Ik had het gevoel dat de familie achtergelaten werd", aldus Wilde. "Voor mij was Stephen mijn man en de vader van mijn kinderen. En tegen je man zeg je niet 'Oh, je bent zo slim. Ik moet de grond onder je voeten aanbidden'. Of in dit geval: onder zijn wielen."

Kruiperige fans

Vooral de vele vrouwelijke fans, die Wilde 'kruiperig' vond, stelden de relatie op de proef. "Het werd alleen maar erger toen we zorgpersoneel in dienst moesten nemen, omdat Stephens toestand achteruitging. De attitude van de mensen om ons heen was zo vermoeiend. Ik had verwacht dat ze in ons huis waren om mee te helpen zorgen voor een zieke persoon en dat ze de rest van de familie zouden respecteren, maar weinigen deden dat. Ik werd wanhopig, ik was zo uitgeput."

In 1990 liep het huwelijk uiteindelijk op de klippen en begon Hawking een relatie met zijn verpleegster, Elaine Mason. In 1995 huwden de twee - een jaar nadat de scheiding met Jane officieel afgerond was. Maar ook deze relatie liep niet van een leien dakje. Er ontstonden problemen met de kinderen van Hawking, die vonden dat hun stiefmoeder zorgde dat ze hun vader nog zelden konden zien. In 2004 vertelde ex-vrouw Jane dat de relatie tussen Stephen en zijn kinderen helemaal verzuurd was. "Vroeger zag ik hem nog regelmatig op zijn kantoor en babbelden we over de kinderen. Maar nu weet ik niet eens of hij thuis is of in het ziekenhuis ligt, en de kinderen weten het evenmin."

Mishandeling

In 2003 werd Mason ook beschuldigd van mishandeling door andere verpleegsters, die naar de politie stapten omdat Stephen volgens hen fysiek mishandeld werd door zijn vrouw. Het onderzoek werd echter stopgezet omdat Hawking alles met klem ontkende. Maar in 2006, na 11 jaar huwelijk, besloot het koppel uit elkaar te gaan. Mason diende de scheidingspapieren in, waarna dochter Lucy nog eens uithaalde naar haar ex-stiefmoeder. "Als in de rechtbank blijkt dat dit allemaal om geld draait, dan hoop ik dat ze erin stikt."

Het einde van zijn huwelijk met Mason bracht wel veel vooruitgang in de relatie met Hawkings kinderen. Het drietal leefde de laatste jaren van zijn leven op goede voet met hun vader, en ook zijn eerste vrouw Jane kwam weer regelmatig over de vloer. In 2014 verscheen ze nog samen met de wetenschapper op de première van 'The Theory of Everything', de verfilming van zijn leven. Wilde heeft vooralsnog niet gereageerd op de dood van haar ex-man, maar hun kinderen lieten weten diep bedroefd te zijn. "Hij zei ooit dat het universum niet speciaal zou zijn mochten de mensen waar je van houdt er niet in wonen", klonk het in een statement. "We zullen hem eeuwig blijven missen."