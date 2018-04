Achter de schermen van het staatsdiner van het jaar waarbij Trumps de show stalen: werkelijk alle details klopten Karen Van Eyken

25 april 2018

15u13

Bron: CNN, News.com.au 2 Vriend en vijand zijn het er over eens: het staatsdiner dat Donald en Melania Trump gisteravond hebben georganiseerd voor het Franse presidentspaar is er een uit het boekje. Aan elk detail was gedacht. En dat was vooral aan Melania te danken. Zij had alles tot in de perfectie voorbereid.

De Trumps hebben er alles aan gedaan om hun Franse gasten te eren. Eerst en vooral was er een indrukwekkende lijst van genodigden onder meer bestaande uit Apple CEO Tim Cook, mediamagnaat Rupert Murdoch met zijn echtgenote Jerry Hall en enkele olympische medaillewinnaars.

Maar de finesse van het quasi volmaakte staatsdiner zat in de details. Het menu bestond uit Amerika's culinaire geneugten in combinatie met enkele Franse toetsen.

De eerste gang, een groentensalade, werd samengesteld met groenten afkomstig uit de tuin van het Witte Huis en bevatte tevens geitenkaastaart, tomatenjam en karnemelkkoekjes.

Het hoofdgerecht was lamsvlees met een Franse uiensaus en een jambalaya (pittig rijstrecept uit het zuiden van de VS). Dit alles op een traditionele manier klaargemaakt (zoals in New Orleans).

En het toetje was een nectarinetaart met slagroom en honing uit het Witte Huis.

De bijpassende wijnen waren zodanig gekozen dat ze de historische vriendschap tussen de Verenigde Staten en Frankrijk in de verf zetten.

Maar niet alleen met het zorgvuldig samengestelde menu werden de Franse gasten geëerd. Nadat het witte ensemble met de gigantische hoed in de loop van de dag viraal was gegaan, koos Melania voor het diner een glamoureuze jurk van het Franse modehuis Chanel. Voor de liefhebbers: Brigitte Macron droeg een galakleed van Louis Vuitton.

In tegenstelling tot haar voorgangsters had de first lady geen event planners of andere consultants ingehuurd om het feest in goede banen te leiden. Melania stond erop persoonlijk toezicht op het goede verloop van de avond te houden nadat ze de binnenhuisdecoratie minutieus had uitgekozen. Denken we maar aan de weelderige bloemstukken van kersenbloesems die het Witte Huis onderdompelden in een prachtige gloed.

Spent yesterday with my team checking on the final details of our first State Dinner with France. pic.twitter.com/vHoQ1rTA3s Melania Trump(@ FLOTUS) link

President Trump zag dat het goed was en liet dat ook uitdrukkelijk blijken door zijn echtgenote te prijzen als een ongelofelijke first lady. "Bedankt Melania om hier een onvergetelijke avond van te maken die we altijd zullen koesteren", besloot hij waarna een daverend applaus losbarstte.

After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/j7fKmUhISJ Melania Trump(@ FLOTUS) link