Achter de muren van een ziekenhuis in

New York: "dit is een oorlogsgebied” Charlotte De Backer

30 maart 2020

20u25 0

De Amerikaanse stad New York wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Ziekenhuizen kunnen de enorme toestroom van patiënten amper volgen, de nood aan medisch materiaal wordt groter en groter en dokters maken zich zorgen.

Een crisis zoals deze heeft ook spoedarts Arabia Mollette nog nooit meegemaakt. “Ik maak mij zorgen over mijn familie, dat zij plots mijn patiënten gaan worden. Ik maak mij zorgen over mijn collega’s, over mijn eigen veiligheid, over hoe de volgende shift gaat verlopen en wat ik dan te zien ga krijgen. Ik maak mij zorgen om veel dingen”, vertelt ze. Mollette werkt in het Brookdale ziekenhuis in Brooklyn.

Op elke afdeling, in elke gang en om iedere hoek liggen er patiënten besmet met Covid-19. Geïmproviseerde corona afdelingen worden afgesloten met plastic folie die met plakband aan het plafond hangt. Het mortuarium van het ziekenhuis ligt vol, mensen die overlijden worden nu in een koelwagen buiten op de parking opgeborgen. En het ergste moet nog komen, vrezen ze.

Ook de burgemeester van New York Bill de Blasio smeekt om extra hulp uit de rest van het land. Hij vreest voor een ramp als er tegen zondag geen extra dokters, verplegers en medisch materiaal is. Mensen die gered hadden kunnen worden, zullen het dan niet overleven, vreest de Blasio.