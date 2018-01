Achtbaan Python heeft laatste ritje gehad: "Echte fans waren gisteren massaal aanwezig" Als Efteling vanavond sluit, wordt attractie afgebroken hr

Bron: ANP 0 ANP De bekende achtbaan de Python in de Efteling: "Een stukje Nederlandse geschiedenis." Wie vandaag nog hoopte op een ritje met de bekende achtbaan de Python van de Efteling, komt bedrogen uit. Vooralsnog lijkt het zondag te koud om de achtbaan nog een ritje te laten maken. En vanaf het moment dat het pretpark straks de deuren sluit, is het ook echt voorbij, want de Python wordt afgebroken.

Een woordvoerder van het pretpark geeft aan niet te verwachten dat er teleurgestelde fans zijn. "Onder de liefhebbers was het bekend dat ze er, gelet op de ontwikkeling van de temperatuur, gisteren moesten zijn. Hoe kouder het wordt, hoe groter de kans dat de Python dicht is. Als de Python vandaag nog open zou zijn, zou dat een toegift zijn geweest."

De belangstelling loog er zaterdag dan ook niet om. Waar het park normaal om 20 uur dicht gaat, bleef de achtbaan zaterdag nog tot 20.30 uur ritjes maken. "De echte fans waren gisteravond massaal aanwezig."

Acht keer de wereld rondgegaan

De Python, die in 1981 het eerste ritje maakte en destijds de grootste achtbaan was op het Europese vasteland, staat een grote opknapbeurt te wachten. In de 36 jaren die sindsdien zijn verstreken, heeft de Python 309.435 kilometer afgelegd en is daarmee bijna acht keer de wereld rondgegaan. Voor de opknapbeurt, die van januari tot en met maart duurt, wordt de baan afgebroken en opnieuw opgebouwd.

Stukje Nederlandse geschiedenis

In het nieuwe ontwerp komen de bekende loopings, dubbele kurkentrekker en helix terug. Zondagavond gaat die opknapbeurt al meteen van start: dan gaan de karren van de baan af en begint het afbreken. "Na vandaag zal de Python zeker niet meer rijden", aldus de woordvoerder, die echter belooft dat niemand er iets van zal merken dat de achtbaan een grote opknapbeurt heeft gehad als deze op 31 maart weer opent voor het publiek. "Wij proberen voor de eeuwigheid te bouwen. De Python is beetje van ons allemaal, het is een stukje Nederlandse geschiedenis."