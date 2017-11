Acht verdachten in antiterreuronderzoek voor rechter in Frankrijk IVI

19u52

Acht van de negen mensen die dinsdag in Frankrijk zijn opgepakt in het kader van een Frans-Zwitsers antiterreuronderzoek zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden. De laatste werd vrijgelaten, zegt een gerechtelijke bron.

In totaal werden tien mensen opgepakt. De tiende, een Colombiaanse van 23, verbleef in Zwitserland en het openbaar ministerie heeft om haar opsluiting gevraagd.

De arrestaties zijn gelinkt aan een onderzoek dat in juni 2016 startte naar een Zwitserse man, en later naar een Colombiaanse vrouw. Ze werden verdacht van het overtreden van de Zwitserse wet die extremistische groeperingen al-Qaida en IS verbiedt, en van steun aan of lidmaatschap van een criminele organisatie. De Zwitserse man (27) werd gearresteerd in Frankrijk. Ook een 65-jarige militair die zich heeft bekeerd tot de islam, werd gearresteerd. Dat zegt François Molins, procureur van Parijs, op Franceinfo.

"Extreem gewelddadige gedachten"

Het zou gaan om "een groep individuen die via beveiligde netwerken communiceerden en die er extreem gewelddadige gedachten op nahouden". Ze zouden ook plannen gehad hebben om "in de komende maanden naar Frankrijk te komen" al is niet duidelijk waar ze het op zouden hebben gemunt. Volgens de bron dicht bij het onderzoek zouden ze de terreurorganisatie IS "openlijk" steunen.

Tegen zeven mensen wordt de voorlopige opsluiting geëist. De achtste moet volgens het parket onder gerechtelijke controle worden geplaatst.