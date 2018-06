Acht Venezolanen veroordeeld wegens poging tot staatsgreep IB

21 juni 2018

00u14

Bron: Belga 1 Vijf militairen en drie burgers zijn vandaag in Venezuela veroordeeld tot celstraffen van drie tot zes jaar omdat ze betrokken waren bij een een poging tot staatsgreep in 2015 tegen president Nicolas Maduro. Dat meldt een ngo.

"Het proces van de zogenaamde 'Blauwe staatsgreep' is afgelopen. De beschuldigden werden door de militaire rechtbank veroordeeld nadat ze tot bekentenissen waren overgegaan", zo schrijft Gonzalo Himiob op Twitter. Hij is lid van de mensenrechtengroepering Foro Penal, die de lijst van de veroordeelden publiceerde.

Poging tot staatsgreep

De socialistische president sprak in februari van een poging tot staatsgreep, gesteund door de oppositie en de Amerikaanse regering. Hij had het over de Blauwe staatsgreep, een allusie op de kleur van de uniformen van de luchtmacht. Hij verzekerde toen dat de groep achter de couppoging ontmanteld was.

Volgens Maduro had de groep het plan opgevat om het presidentiële paleis Miraflores, andere overheidsgebouwen en de hoofdzetel van televisiezender Telesur in Caracas te bombarderen met vliegtuigen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deed de beschuldiging af als "nonsens".