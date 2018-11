Acht op de tien Russen houdt Poetin verantwoordelijk voor problemen in Rusland TTR

22 november 2018

16u22

Bron: Belga 0 Van de Russen vindt 83 procent dat president Vladimir Poetin verantwoordelijk is voor de problemen in Rusland. Daarnaast denkt 61 procent dat hij "volledig" verantwoordelijk is, zo zegt het onafhankelijke peilingsinstituut Levada Centre. Dat voerde afgelopen maand een nationale peiling uit.

Meer Russen vinden dat Poetin direct verantwoordelijk is voor de binnenlandse problemen. Slechts 16 procent van de respondenten is van oordeel dat Poetin geen schuld draagt voor de problemen van Rusland, omdat hij "alles correct heeft gedaan".

Poetin is al bijna twee decennia aan de macht in Rusland, als president of als premier. Dit jaar is hij verkozen voor zijn vierde mandaat als president. Hij kreeg meer dan drie kwart van de stemmen achter zijn naam. De afgelopen maanden kreeg hij echter kritiek, omdat hij een wetgeving steunt die de pensioenleeftijd met vijf jaar verhoogt, naar 60 jaar voor vrouwen en 65 voor mannen.



De gemiddelde levensverwachting in Rusland ligt op ongeveer 66 jaar voor mannen en 77 jaar voor vrouwen, zo blijkt uit cijfers van de Russische federale statistiekdienst.

Uit de peiling blijkt nog dat zowat 56 procent van de respondenten opnieuw op Poetin zou stemmen, mocht er nu een nieuwe presidentsverkiezing plaatsvinden. Dat is 10 procentpunten minder dan vorig jaar.