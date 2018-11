Acht onderkoelde migranten van opblaasbootje gered op ijskoude zee tussen Frankrijk en Groot-Brittannië LH

25 november 2018

12u41

Bron: Belga 0 Acht onderkoelde migranten zijn afgelopen nacht gered op het Kanaal op zo'n 19 kilometer van Sangatte in het noorden van Frankrijk. Volgens de maritieme autoriteiten probeerden ze de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. De Frans kustwacht heeft intussen ook alarm geslagen over het toenemende aantal. “Het fenomeen explodeert”, klonk het in de Franse pers.

De acht waren aan boord van een opblaasboot toen ze rond 3 uur de Franse hulpdiensten contacteerden, zo blijkt uit een mededeling van de prefectuur voor Kanaal en Noordzee. De identiteit van de geredde personen is onduidelijk.

De hulpdiensten organiseerden een reddingsactie en vonden hen rond 5.20 uur. De migranten werden in de vroege ochtend in Boulogne-sur-Mer opgevangen door Franse brandweerlieden en overgedragen aan de grenspolitie.



De Franse kustwacht trok al aan de alarmbel omdat steeds meer mensen proberen het Kanaal over te steken in kleine bootjes. Achttien migranten werden onder dezelfde omstandigheden gered in de nacht van woensdag op donderdag. Zij hadden geprobeerd om met twee bootjes de oversteek te maken. Vrijdagmorgen werden acht mensen gered voor de kust van Dover, zaterdagochtend werden nog eens vijf mensen gered door de Franse kustwacht.

Deze maand al 106 mensen gered

Volgens de BBC zijn er deze maand al 106 mensen gered uit het kanaal. De recente golf van pogingen om het Kanaal over te steken, wordt toegeschreven aan een toename van de georganiseerde misdaad in Frankrijk. De overgrote meerderheid van de mensen die probeert de overtocht te maken, zou volgens de Britse omroep de Iraanse nationaliteit hebben.

