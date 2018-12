Acht mensen vast op 50 meter hoogte nadat kermisattractie blokkeert in Rennes

31 december 2018

23u35

Bron: Belga

Het is waarschijnlijk niet de oudejaarsavond waar ze van droomden, maar acht mensen zitten deze avond geblokkeerd in een kermisattractie in Rennes, in het westen van Frankrijk. Ze bengelen zo op zo'n 50 meter hoogte boven de grond.