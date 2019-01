Acht mensen urenlang vast in bijtende kou op 50 meter hoogte nadat kermisattractie blokkeert in Rennes IB

Het is waarschijnlijk niet de nieuwjaarsnacht waar ze van droomden, maar acht mensen zaten tijdens tijdens de jaarwisseling urenlang geblokkeerd in een kermisattractie in Rennes, in het westen van Frankrijk. Ze bengelden op zo'n 50 meter hoogte boven de grond.

De attractie ‘Bomber Max’ liep gisterenavond omstreeks half negen vast en pas om vier uur in de ochtend kon het eerste slachtoffer worden bevrijd.

Vijf van de inzittenden zijn minderjarig, tussen 13 en 17 jaar oud. Zij zaten, samen met drie volwassenen, dus bijna acht uur lang vast in de bijtende kou. Door de grote hoogte moesten de slachtoffers worden bevrijd via abseiling, een techniek uit de klimsport.

Technisch probleem

De attractie werd automatisch geblokkeerd na een technisch probleem, luidt het. Volgens de eigenaar was dit nog nooit eerder voorgevallen.

De brandweer zette 25 man in om de reddingsoperatie uit te voeren. In tussentijd bleef de kermis in Rennes open.