Acht mensen, onder wie zes Franse toeristen, gedood in Niger ADN

09 augustus 2020

17u38

Bron: Belga 2 Acht mensen, onder wie zes Fransen en twee mensen uit Niger, zijn zondag in het Kouré-gebied in Niger vermoord door gewapende mannen die op motorfietsen reden. "Er zijn acht doden: twee Nigerezen, een gids en een chauffeur, en de andere zes zijn Fransen", zo heeft gouverneur van Tillabéri Tidjani Ibrahim Katiella aan AFP gemeld.

“We zijn de situatie in kaart aan het brengen, we zullen achteraf meer informatie geven”, zei de gouverneur nog, die geen details gaf over de omstandigheden van de aanval, noch over de identiteit van de aanvallers.

“De aanval vond plaats rond 11.30 uur, 6 kilometer ten oosten van de stad Kouré”, klinkt het bij een bron dicht bij de milieudiensten. “De meeste slachtoffers werden doodgeschoten en een vrouw die erin slaagde te ontsnappen, werd gepakt en de keel overgesneden. Ter plaatse werd een lader van een geweer gevonden waar de patronen waren uitgehaald”, aldus de bron aan AFP.



“We kennen de identiteit van de aanvallers niet, maar ze kwamen op motorfietsen uit het struikgewas en wachtten op de komst van de toeristen. Het door de toeristen gebruikte voertuig behoort toe aan de ngo Acted”, een Franse ngo die zich inzet voor kwetsbare mensen wereldwijd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.