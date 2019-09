Acht mensen naar ziekenhuis na turbulentie op vlucht Eurowings

09 september 2019

Bron: ANP

Op de luchthaven Berlijn-Tegel is vandaag een vliegtuig geland met aan boord meerdere gewonden. Het toestel van budgetluchtvaartmaatschappij Eurowings had tijdens de vlucht last van turbulentie, meldt een woordvoerder van het vliegveld.