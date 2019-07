Acht mensen gelyncht in Bangladesh na geruchten over offeren van mensen tvc

24 juli 2019

19u34

Bron: Belga 2 In Bangladesh zijn in een week tijd acht mensen gelyncht als gevolg van valse geruchten over het offeren van mensen voor de bouw van een brug, zo heeft de politie vandaag gemeld.

Volgens de foute informatie, die vooral op Facebook werd verspreid, zijn kidnappers op zoek naar kinderen om hun hoofden te offeren voor een gigantische brug van 3 miljard dollar die in aanbouw is over de Padmarivier.

"We hebben elke van de acht overlijdens geanalyseerd. Onder al diegenen die door een menigte gelyncht werden, was geen enkele kidnapper van kinderen", zei de chef van de nationale politie, Javed Patwary, op een persconferentie in de hoofdstad Dhaka.

Meer dan 30 andere mensen werden aangevallen in verband met het gerucht. De politiecommissariaten in het land hebben de opdracht gekregen maatregelen te nemen tegen het fake news. Minstens twintig Youtube-accounts, 60 Facebook-pagina's en tien internetsites werden gesloten. Toch bleef het gerucht de ronde doen.