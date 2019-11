Acht maanden zwangere mama schiet inbreker dood mvdb

04 november 2019

15u17

Bron: Bay News 9 16 Een acht maanden zwangere moeder heeft in Florida een gewapende inbreker gedood die haar echtgenoot hevig toetakelde en haar dochter (11) bedreigde. De vrouw vuurde op de gemaskerde man met een AR-15, een halfautomatisch aanvalswapen. De kompaan van de inbreker kon vluchten.

Het incident gebeurde woensdagavond rond 21 uur in de gezinswoning in Lithia, een landelijke buitenwijk van de stad Tampa. Twee gewapende inbrekers forceerden de achterdeur en bedreigden meteen bewoner Jeremy King en zijn dochter. Ze eisten geld, sloegen de heer des huizes verschillende keer op zijn gezicht met een pistool en dienden ook vuistslagen toe.

De vrouw van King, wiens naam niet bekend is gemaakt, bevond zich in de slaapkamer. Een van de gangsters kreeg dit in de gaten en opende het vuur. De niet geraakte echtgenote nam de AR-15 en vuurde hierna een schot af. De schutter raakte daarbij dodelijk getroffen. Hij vluchtte de woning uit, viel in een gracht en bezweek aan zijn verwondingen. Zijn kompaan vluchtte weg.

Jeremy King liep een gebroken oogkas en een hersenschudding op. Dokters plaatsten twintig hechtingen, verklaarde hij aan de lokale tv-zender Bay News 9. Zijn leven heeft hij naar eigen zeggen te danken aan de gewapende tussenkomst van z’n echtgenote die zijn AR-15 gebruikte.

“Het bewijs waarom vrij wapenbezit nodig is. Om te beschermen wat dierbaar is”, is de teneur in de reacties die tegenstanders van strengere wapenwetgeving op sociale media achterlaten. Wapenbezit en wapengebruik is wijdverbreid in de Verenigde Staten. Bij vier op de tien Amerikanen is er een vuurwapen aanwezig in huis. Liefst 1,34 miljoen overlijdens in de VS tussen 1975 en 2015 zijn te wijten aan vuurwapens (door moorden, zelfdodingen en ongelukken), schatten onderzoekers. Tussen 2009 en 2014 belandden ongeveer 75.000 minderjarigen op de spoedafdeling voor verwondingen door vuurwapens. Peilingen geven aan dat twee derde van de Amerikanen tegen een uitgesproken verbod is.