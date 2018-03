Acht maanden cel voor Palestijns tienermeisje dat Israëlische soldaat schopte TTR

21 maart 2018

17u37

Bron: ANP 0 Een Palestijns tienermeisje dat was gefilmd toen ze een Israëlische soldaat op de bezette Westelijke Jordaanoever schopte en sloeg, krijgt acht maanden gevangenisstraf. Dat volgt uit de deal die ze vandaag sloot met de militaire aanklager, meldde de nieuwssite van Haaretz in Israël. Volgens de deal zou ze schuldig pleiten tegen een verlaagde straf.

Het proces tegen de Palestijnse Ahed Tamimi (17) en haar moeder Nariman begon vorige maand voor een Israëlische militaire rechtbank. De autoriteiten arresteerden de vrouwen nadat de video was opgedoken waarin de tiener de Israëlische militair slaat.

Het tienermeisje werd een heldin voor de Palestijnen na het incident op 15 december buiten haar huis in het dorp Nabi Saleh. Het filmpje werd overigens live gedeeld op Facebook door haar moeder. Het leverde haar lof en kritiek op: in Arabische media is ze omschreven als symbool voor het verzet tegen de Israëlische autoriteiten. Critici zien haar als provocateur.

De Verenigde Naties hebben eerder al hun bezorgdheid geuit over de gevangenschap van het meisje. “Het kinderrechtenverdrag is duidelijk. De opsluiting van kinderen mag slechts gelden als laatste oplossing, en dat voor een zo kort mogelijke periode”, vertelde James Heenan, vertegenwoordiger van de VN-Mensenrechtencommissaris in Ramallah.

Meer over conflicten, oorlog en vrede