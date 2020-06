Acht kinderen verdrinken in Chinese rivier nadat ze elkaar proberen redden JOBR

22 juni 2020

11u04

Bron: Fox News 0 In het zuidwesten van China zijn acht kinderen verdronken in een rivier. Dat melden Chinese staatsmedia.

De acht jonge kinderen, die allemaal nog in de basisschool zaten, vertoefden zondag een hele dag langs de oever van de rivier. Een van hen viel plots in het water en raakte in de problemen. De zeven anderen sprongen het kind achterna, in de hoop hun gevallen vriend te kunnen redden. Door hevige regen in de regio zat er een gevaarlijke stroming op het water, waardoor ze allemaal meegesleurd werden en uiteindelijk het leven verloren.

De lichamen van de acht kinderen werden maandag geborgen. Verdere details werden niet vrijgegeven.

