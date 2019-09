Acht kinderen gedood bij aanval op lagere school in China ttr

03 september 2019

08u38

Bron: belga 1 buitenland In het centrum van China zijn acht kinderen om het leven gekomen bij een aanval op hun lagere school. Dat melden de Chinese media. Een 40-jarige verdachte werd meteen na het incident opgepakt, aldus de Engelstalige Chinese krant Global Times.

Acht leerlingen werden gedood en twee anderen raakten gewond toen ze op de eerste schooldag gisterenochtend werden aangevallen op hun school in de stad Enshi, in de centraal gelegen provincie Hubei. De vermoedelijke dader, een inwoner van de stad, werd opgepakt. Volgens lokale media zat de man acht jaar in de gevangenis voor moord en werd hij vorig jaar vrijgelaten.

De politie heeft de juiste omstandigheden van de aanval niet bekendgemaakt, en heeft ook geen informatie gegeven over hoe ernstig de gewonde kinderen eraan toe zijn.

In het verleden vonden in China al aanvallen op scholen plaats met messen of zelfgemaakte explosieven. In het land gelden zeer strenge regels rond vuurwapens.