Acht jonge extreemrechtse verdachten voor rechter in Frankrijk wegens plannen aanslagen op moskeeën, Noord-Afrikanen en politici EB

16u09

Bron: DPA, AFP 2 thinkstock Acht extreemrechtse verdachten tussen 17 en 29 jaar moeten vandaag in Frankrijk voor de onderzoeksrechter verschijnen. Ze worden wellicht in verdenking gesteld wegens het plannen van aanslagen op onder meer moskeeën, politici, "zwarten of mensen van Noord-Afrikaanse origine" en "antifascistische militanten". Dat heeft het parket in Parijs laten weten.

Eerder deze week arresteerde de antiterreurpolitie tien verdachten. Ze werden opgepakt in het kader van het onderzoek naar Logan Alexandre Nisan, een 21-jarige die de oprichter is van de extreemrechtse groepering 'OAS' en eind juni bij de lurven werd gevat in Vitrolles, in het zuidoosten van Frankrijk. Van de tien zijn er twee intussen vrijgelaten. Bij de acht die vandaag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen, zijn drie minderjarigen.

De groepering zou plannen gehad hebben voor de aankoop van wapens en paramilitaire trainingen. Volgens Franse media zouden Jean-Luc Melenchon, eerder dit jaar in Frankrijk presidentskandidaat voor de extreemlinkse beweging Les Insoumis, en regeringswoordvoerder Christophe Castaner potentiële doelwitten geweest zijn bij de geplande aanslagen.

'OAS' is genoemd naar de "Organisatie van het Geheime Leger" ("Organisation de l'Armée Secrète"), die begin jaren 60 zowel in Frankrijk als Algerije een bloedige campagne voerde tegen de onafhankelijkheid van Algerije.