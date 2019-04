Acht jaar na kernramp Fukushima mogen geëvacueerde bewoners stad weer in kg

Bron: BBC, The Guardian 0 Okuma, een Japanse stad naast de kerncentrale van Fukushima, is vanaf nu weer gedeeltelijk bewoonbaar. De gemeten straling in de stad zou op een acceptabel niveau zitten, waardoor het volgens de lokale autoriteiten veilig is om er permanent te verblijven. Toch kiest slechts een derde van de originele bewoners ervoor om terug te keren.

Het stadje bevindt zich op ongeveer een tiental kilometer van de kerncentrale in Fukushima, die in 2011 werd beschadigd na een aardbeving en daaropvolgende tsunami. Zo’n 160.000 mensen uit de buurt werden geëvacueerd, waaronder duizenden mensen uit Okuma. Nog steeds is een groot deel van de omgeving rond de kerncentrale verboden terrein voor burgers vanwege het stralingsgevaar. Een deel van Okuma werd echter grondig gereinigd. Zo’n 40 procent is weer toegankelijk verklaard voor bewoners.

Japans premier Shinzo Abe zakt op zondag naar Okuma af om de opheffing van de evacuatie officieel in te luiden. Volgens sommige sceptici zouden de Japanse autoriteiten met de heropening willen aantonen dat het land langzaamaan herstelt van de ramp. Die boodschap zou vooral belangrijk zijn met het oog op de Olympische Spelen, die in 2020 zullen plaatsvinden in Tokio en veel toeristen moeten lokken.

Weinig enthousiasme

Desondanks zouden veel van de vroegere inwoners van Okuma niet staan te trappelen om terug te keren naar hun thuisstad. Voor de ramp telde de stad meer dan 11.000 inwoners. Amper 367 van hen hebben zich opnieuw ingeschreven in de stad, melden lokale media. Zij konden de stad overdag al bezoeken. Slechts 48 mensen registreerden zich ook om er te overnachten. Vooral gezinnen met jonge kinderen zouden niet meer willen terugkeren uit angst voor de straling.



De lokale autoriteiten hopen dat onder meer het nieuwe stadhuis, dat volgende maand wordt ingehuldigd, opnieuw bewoners zal aantrekken.