Acht jaar na bestelling krijgt Canadese man pakketje haargel thuis geleverd

27 mei 2020

14u44

De Canadese Elliot Berinstein keek raar op toen hij eerder deze maand een pakketje aan de voordeur geleverd kreeg. De postbode belde namelijk aan met een pakje dat Berinstein acht jaar geleden online bestelde. Verbijsterd deelde hij zijn vertraagde levering op sociale media.

De man uit Toronto bestelde in 2012 een tube haargel bij de online-winkel Well.ca. “Toen er plots een pakje van Well.ca voor mijn deur stond, vroeg ik me af wat het zou kunnen zijn”, vertelt Berinstein aan Daily Star. “Ik had dan ook in jaren niets meer besteld op de website. Toen ik de doos opende, zag ik een tube haargel met daarbij een leveringsbon uit 2012. Ik was verbijsterd en realiseerde me dat ik inderdaad acht jaar geleden haargel bestelde. Ik had helemaal niet verwacht dat die uiteindelijk nog geleverd zou worden, en al zeker niet in volle coronacrisis.”

Onderzoek

Acht jaar geleden, toen de man de tube bestelde, woonde hij nog in Ottowa, honderden kilometers van Toronto vandaan. “Nadat ik naar Toronto verhuisde, vroeg ik aan Well.ca of het mogelijk was het leveradres aan te passen”, zegt hij. “Het pakje was na weken en maanden wachten nog steeds niet geleverd, dus had ik de hoop al opgegeven. Tot nu dus.” De Canadese post zei een onderzoek te openen hoe zoiets kon gebeuren. “Dit is een zeldzame en bijzondere situatie. We hebben dan ook geen idee wat er aan de basis ligt van deze extreem lange levertijd”, klinkt het bij de post.