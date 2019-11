Acht jaar cel voor Duitse ‘horrormoeder’ die kinderen jarenlang in rolstoel dwong Marlies van Leeuwen

13 november 2019

13u30

Bron: AD.nl 2 De Duitse ‘horrormoeder’ Maike B. moet acht jaar de cel in voor het mishandelen van haar kinderen. De rechter acht bewezen dat ze jarenlang vier van haar vijf kinderen voorloog dat ze ernstig ziek waren en hen in een rolstoel dwong. Zo kon de 49-jarige vrouw 140.000 euro aan sociale bijdragen incasseren.

De vrouw is vanochtend op last van de rechter direct afgevoerd naar de gevangenis, omdat ze volgens de rechter vluchtgevaarlijk is. B. heeft momenteel geen baan en de verwachting is dat de familierechtbank haar uit haar ouderlijk gezag wil ontzetten. “Daarmee wordt haar haar levensinvulling ontnomen”, zei rechter Helga von Lukowicz vanmorgen.

Hoewel bij Maike B. het Münchhausen-by-proxysyndroom werd geconstateerd, classificeerde de rechter haar volledig toerekeningsvatbaar. Mensen die lijden aan dat syndroom, doen naar anderen voorkomen alsof het kind ziek, beperkt of gewond is. Eerder had de procureur tien jaar cel geëist.

Instorten

De sociale fraude vond plaats van 2010 tot 2016. De moeder uit Lensahn in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein loog artsen voor en vervalste medische testen. Haar kinderen moesten naar school in een rolstoel. De vrouw praatte haar zoon Jendrik-Lukas (10) en zijn zus Jennifer-Selver (18) aan dat ze leden aan ernstige botontkalking. Voor de rechtbank getuigde zij en vertelde dat haar wereld instortte toen ze op 14-jarige leeftijd het nieuws kreeg. Ze kampte een tijd met zelfmoordgedachten. De 10-jarige Jendrik-Lukas moest een jaar overdoen op school.

Zoon Jeremy (15) kreeg te horen dat hij reuma had en eveneens in een rolstoel moest zitten, net als zijn oudste broer Jerome-Hannes (17). Jeremy bracht in totaal 6,5 jaar in een rolstoel door, van zijn vierde tot zijn elfde.

De moeder verkondigde ook dat de tieners een dwarslaesie - een verlamming ten gevolge van een beschadiging van de zenuwbanen in het ruggenmerg - zouden kunnen oplopen indien ze niet in de rolstoel zouden plaatsnemen. Thuis mochten de kinderen maximaal tachtig stappen per dag zetten. De gevolgen: spierzwakte en langdurig sociaal isolement.

Het hele proces heeft B. gezwegen. Haar advocaat heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.