Acht gewonden, onder wie zes minderjarigen, bij ongeval met kermisattractie in Frankrijk TMA

07 april 2019

20u32

Bron: Belga 0 #Accident #Bapaume #Feteforaine | Déraillement d'un manège à Bapaume, plusieurs blessés sont à déplorer https://t.co/TS4AhXjYi0 pic.twitter.com/RKaUCRFy4r Androland(@ Androland) link In het noorden van Frankrijk zijn acht mensen, onder wie zes minderjarigen, gewond geraakt bij een ongeval met een rupsbaan in Bapaume.

De hulpdiensten werden kort na 16.30 uur opgeroepen, nadat een kar van de rups gekanteld was. Zes minderjarigen van 5 tot 16 jaar oud raakten gewond, alsook twee volwassenen van 46 en 50 jaar. Ze liepen kneuzingen op en werden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Volgens de brandweer hadden vijf gewonden dringende verzorging nodig.



De brandweer zette een dertigtal manschappen in. Een onderzoek moet de oorzaak van het ongeval achterhalen.

Accident sur la foire de #Bapaume

Bravo à la rapidité des secours qui sont toujours sur place@voixdunordarras pic.twitter.com/Y3DNc9Gnos DW001(@ WiartD) link

Pas-de-Calais : huit blessés dans un accident de manège à la foire de Bapaume. Un manège, de type chenille, a déraillé (La Voix du Nord). pic.twitter.com/8bDJQq0vnQ Infos Françaises(@ InfosFrancaises) link