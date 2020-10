Acht gewonden nadat man in Duitsland brandbommen gooit naar kerk, politiekantoor en appartementen SVM

03 oktober 2020

21u29

Bron: Belga 0 In de Duitse stad Marbach (deelstaat Baden-Württemberg) zijn acht gewonden gevallen nadat een man brandbommen gooide naar twee appartementen, een kerk en een politiekantoor. Er is voor een half miljoen euro schade. Mogelijk was er iets mis met de geestelijke gezondheid van de dader.

De politie pakte rond 3 uur vannacht een man op die een brandbom gegooid had naar de voordeur van het politiekantoor in Marbach am Neckar, ten noorden van Stuttgart. Eerder had hij blijkbaar ook brandbommen gegooid naar twee flatgebouwen en een protestantse kerk in het centrum van de stad.

De gebouwen liepen zware brandschade op. Er is volgens de politie voor zeker een half miljoen euro schade. Zeker acht mensen raakten gewond.

De dader, een 42-jarige man, legde volgens de politie xenofobe verklaringen af tijdens zijn arrestatie. De politie sluit niet uit dat de man extreemrechtse motieven had, maar voegt eraan toe dat hij mogelijk mentale problemen had.