Acht gewonden bij mesaanval op bus in Duitse Lübeck, inzittenden overmeesteren dader TT - MVDB

20 juli 2018

15u09

Bron: N-TV - Bild - DPA 123 In de Noord-Duitse stad Lübeck heeft een man op een lijnbus acht mensen met een mes verwond. De politie spreekt van "drie middelzwaar gewonden en vijf lichtgewonden". De dader, een dertiger van Iraanse komaf, kon door inzittenden worden overmeesterd. Hij is opgepakt. Over zijn motief is niets bekend.

De lokale krant Lübecker Nachrichten sprak eerder van twaalf licht- en twee zwaargewonden. Tv-zender N-TV sprak zelfs van een dodelijk slachtoffer, maar de politie ontkent dat. De politie van de deelstaat Sleeswijk-Holstein is massaal ter plaatse.

Lübecker Nachrichten bericht voorts onder aanhaling van een ooggetuige, dat de bus vol zat en onderweg naar Travemünde was, toen plotseling een passagier een rugzak liet vallen. De man trok een keukenmes en viel andere passagiers aan.

Buschauffeur ook aangevallen

De buschauffeur, die ook werd aangevallen, kon al rijdend de deuren van de bus openen zodat de reizigers konden ontsnappen, zegt een getuige op de bus. Een andere getuige vertelt hoe een van de reizigers net zijn plaats had afgestaan aan een oudere vrouw toen hij in de borst werd gestoken.

Volgens de Lübecker Nachrichten zou het om een dertiger van Iraanse komaf gaan. Hij is door inzittenden van de bus overmeesterd, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Lübeck. Over zijn motief is niets bekend. Deskundigen onderzoeken zijn "verdachte rugzak"", zegt de woordvoerster nog. Volgens het OM kan rond het motief niets worden uitgesloten, "ook een terroristische achtergrond niet".

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter. Polizei SH(@ SH_Polizei) link

Die Hintergründe sind weiterhin unklar: Ein Mann hat in einem Linienbus in Lübeck unvermittelt Fahrgäste angegriffen und acht Menschen verletzt. pic.twitter.com/L1HdsKjXzy dpa(@ dpa) link

In #lübeck #kücknitz kommt es aktuell zu einem größeren #Polizei|einsatz. Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze weiter. Polizei SH(@ SH_Polizei) link