Acht doden na aanslag op minibus in Mexico

31 juli 2019

21u44

Bij een aanslag op een minibus in het zuiden van Mexico zijn acht mensen om het leven gekomen. Dat meldt justitie.

De aanslag gebeurde in Limones, op 300 kilometer ten zuidwesten van de populaire vakantieplaats Cancun.

De aanvallers zaten ook in een minibus. De politie is op zoek naar de daders.

In Mexico werden vorig jaar 35.000 mensen gedood. Dat is het hoogste aantal sinds de cijfers in 1997 worden bijgehouden. De meeste moorden worden gelinkt aan criminele organisaties.