Acht doden en vier vermisten na ongeval met ferry in Indonesië KVE

10u57

Bron: Belga 1 AFP Bij een ongeval met een gekapseisde ferry zijn in het noorden van Indonesië acht mensen om het leven gekomen. Vier passagiers zijn nog vermist. Dat hebben de lokale hulpdiensten bekendgemaakt.

Het ongeval vond plaats op de rivier Sesayap, in de provincie Kalimantan. Minstens 31 opvarenden konden in veiligheid worden gebracht. Volgens overlevenden kapseisde de ferry nadat hij een drijvend voorwerp had geraakt.