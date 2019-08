Acht doden bij hotelbrand in Oekraïense havenstad Odessa SVM

17 augustus 2019

10u27

Bron: Belga 0 Acht personen zijn om het leven gekomen bij een brand die zich vorige nacht voorgedaan heeft in een hotel in de Oekraïense havenstad Odessa, aan de Zwarte Zee. Tien anderen zijn gewond geraakt. Die zware tol werd vandaag bekendgemaakt door de plaatselijke hulpdiensten.

De brand brak uit omstreeks 1.30 uur lokale tijd (0.30 uur in België; nvdr). Na drie uur was de brand onder controle. In totaal moesten 65 brandweerlui en dertien brandweerwagens ter plaatse komen om het vuur te blussen.