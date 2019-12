Acht doden bij explosie in skioord in Polen TT

05 december 2019

08u15

Bron: Belga 1 Bij een gasexplosie in een woning in het zuidelijke Poolse skioord Szczyrk zijn gisterenavond acht personen, onder wie vier kinderen, omgekomen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

Volgens de prefect van Silezië Jaroslaw Wieczorek “lijkt de balans definitief te zijn”, maar toch blijven hulpverleners voortwerken. Zowat tweehonderd hulpverleners hebben met de blote handen het rokende puin doorzocht. Na de ontploffing brak er een zware brand uit.

Het plaatselijke kantoor van gasleverancier PSG liet weten dat een drukdaling in een leiding de explosie is voorafgegaan. Mogelijk is die leiding geraakt tijdens werkzaamheden in de buurt door een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterleidingen.