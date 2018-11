Acht doden bij aanvallen van Syrisch bewind op “gedemillitariseerde zone” Tess Jacobs

02 november 2018

14u59

Bron: BELGA 0 Minstens acht mensen, onder wie vijf burgers, zijn omgekomen bij artillerieaanvallen van het Syrische bewind op een “gedemillitariseerde zone” in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten.

Op 17 september sloten Rusland, dat het Syrische bewind steunt, en Turkije, dat aan de kant van de rebellen staat, een akkoord over een gedemillitariseerde zone van 15 à 20 kilometer breed. Zo wilden ze de rebellengebieden in Idlib scheiden van de gebieden die in handen zijn van de Syrische regering. Dat akkoord zou half oktober ingaan, maar wordt op het terrein regelmatig geschonden. Gisteren nog, sneuvelden er in de regio vier regeringsgezinde strijders bij een aanval van jihadisten.

Het geweld waarmee het gebied vandaag overvallen werd, is van het zwaarste kaliber dat de regio de jongste weken te verduren kreeg. Naast acht doden, onder wie een kind, vielen er ook twintig gewonden.