Acht doden bij aanslag in Noord-Syrië: “Koerdische strijders verstopten bom in vrachtwagen” HAA

10 november 2019

16u31

Bron: ANP, Reuters 0 In het door Turkse troepen ingenomen grensgebied in het noorden van Syrië zijn bij een bomaanslag acht mensen om het leven gekomen. Dat bevestigen lokale hulpverleners en het Turkse ministerie van Defensie in Ankara.

Turkije stelt Koerdische YPG-milities verantwoordelijk voor de aanslag. De bom zat verstopt in een kleine vrachtwagen, die in de plaats Suluk bij een lokale bakkerij geparkeerd stond. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De bomaanslag is nog niet opgeëist.

Suluk ligt tien kilometer ten zuiden van de grens van Syrië met Turkije, maar binnen de veiligheidszone van twintig kilometer die Turkije heeft ingesteld, en van waaruit de YPG-milities van Koerdische strijders zijn verdreven.