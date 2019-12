Acht burgers, onder wie vijf kinderen, gedood bij luchtaanvallen op school in Syrië tvc

24 december 2019

15u23

Bron: Belga 0 Russische gevechtsvliegtuigen hebben een school in Syrië aangevallen waar vluchtelingen waren ondergebracht, zo zeggen activisten van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vandaag. Vijf kinderen en minstens drie andere burgers werden daarbij gedood.

De bommen werden gedropt in de buurt van het dorp Sarakib in het oosten van de provincie Idlib. Sinds april proberen de regeringstroepen van president Bashar al-Assad met Russische steun alle gebieden in Idlib en de provincie Hama onder hun controle te krijgen. Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen weken zo'n 60.000 mensen ontheemd geraakt door het conflict en de luchtaanvallen.

In de stad Ma'arrat al-Numan moesten twee grote ziekenhuizen van de Syrian American Medical Association (SAMS) sluiten als gevolg van de gevechten. Volgens SAMS is de situatie er aanzienlijk verslechterd. Voordat het conflict escaleerde hadden de ziekenhuizen aan zo'n 300.000 burgers zorg verleend.