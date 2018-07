Acht bijkomende doden bij geweld in Nicaragua KVE

25 juli 2018

06u28

In Nicaragua zijn bij nieuw geweld weer acht doden gevallen. Onder hen ook een Braziliaanse studente die al zes jaar lang in het Centraal-Amerikaanse land verblijft.

In de noordelijke stad Jinotega kwamen gisteren volgens het Nicaraguaanse centrum voor de mensenrechten (Cenidh) vier mensen, onder wie één kind, om bij een aanval van regeringsgezinde militanten. Daarnaast vielen ook 25 gewonden. De politie meldde daarnaast dat elders in de stad drie burgers werden gedood en vijf politieagenten gewond raakten. "Terroristische groepen" hadden er barricades opgeworpen, luidt het.

Vicepresident Rosario Murillo, de vrouw van president Daniel Ortega, gaf te kennen dat in de noordelijke stad Waslala ook drie mensen werden gedood. Het gaat om leden van de regeringspartij van de Sandinisten.

"Harder wordende repressie"

Tot slot kwam maandagavond laat een 32-jarige Braziliaanse studente geneeskunde om toen haar auto in de hoofdstad Managua werd beschoten, zo meldde de rector van de universiteit UAM, Ernesto Medina. De studente had zelf niet deelgenomen aan de antiregeringsprotesten, maar had gewonden die daarbij vielen wel verzorgd. In een reactie veroordeelde Brazilië de "harder wordende repressie" in Nicaragua.

Al sinds 18 april vinden er verspreid over het land massale protesten plaats, aanvankelijk tegen aangekondigde sociale hervormingen, maar al snel om het aftreden te eisen van Ortega, die ervan wordt beschuldigd het land als een dictatuur te leiden. De betogers worden hard aangepakt door de ordediensten en aanhangers van het staatshoofd.

Gisteren veroordeelde Cenidh opnieuw "de brutale repressie" door de regering. Ook vanuit de Verenigde Staten kwam er opnieuw kritiek: de Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft het over "door de staat gesponsord geweld". Hij riep op tot nieuwe verkiezingen, iets wat Ortega al meermaals van de hand heeft gewezen.

Volgens mensenrechtenorganisaties vielen sinds de start van de protesten al meer dan 350 doden en 1.500 gewonden. De regering Nicaragua houdt het bij een vijftigtal doden.