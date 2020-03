Acht besmettingen in één keer in Wevelgem na skireisje, woonzorgcentrum in lockdown, Italiaanse wielerklassiekers afgelast

Er zijn in ons land tien nieuwe besmettingen bijgekomen, waaronder acht in Wevelgem na een skireis . Dat brengt het totaal op 23. In Italië, waar het dodental boven de honderd is gestegen, sluiten alle scholen en universiteiten tot half maart. Bij ons hebben in Leuven de basis- en secundaire scholen de koppen bij elkaar gestoken na besmettingen bij vier ouders van leerlingen. In Gooik gaat een woonzorgcentrum preventief in lockdown. Volg alles op de voet in ons liveblog.