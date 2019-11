Acht arrestaties in Vietnam na vondst 39 doden in koelcontainer Engeland Vietnamese onderminister onderweg naar Essex om slachtoffers te identificeren JV HAA

04 november 2019

07u30

Bron: DPA, Reuters 1 In Vietnam zijn acht mensen gearresteerd na de vondst van 39 dode migranten in een koelcontainer in het Engelse Essex. Dat meldt het Vietnamese persbureau VNA. Een Vietnamese onderminister voor Buitenlandse Zaken is gisteren afgereisd naar Groot-Brittannië om de Britse autoriteiten te helpen bij de identificatie van de doden.

De naam van de onderminister werd niet bekendgemaakt, aldus de lokale krant VnExpress. De Vietnamese minister zal een delegatie leiden die de identificatie van de 39 slachtoffers moet versnellen. De Britse politie kondigde vrijdag aan te geloven dat alle slachtoffers Vietnamezen waren. Vermoedelijk gaat het om mensenhandel.



De Vietnamese autoriteiten hebben bloedstalen genomen van sommige mensen wier familieleden vermist zijn, om hun DNA te vergelijken met dat van de slachtoffers in de vrachtwagen.

De politie in Essex zei dat ze voorlopig de identiteit van de slachtoffers niet kan bekendmaken, maar zegt wel dat ze contact gelegd heeft met de families. Sinds vrijdag krijgen families wel al de Britse autoriteiten aan de lijn om hen te bevestigen dat hun vermiste familieleden onder de doden zijn. Volgens mediaberichten hebben 28 families uit de provincies Ha Tinh en Nghe An aangegeven dat ze verwanten missen.



Over de opgepakte verdachten in Vietnam is verder geen informatie bekend. Vorige week werden al twee verdachten ingerekend in het Zuidoost-Aziatische land. In Ierland en Engeland zijn twee truckers aangehouden na de lugubere vondst twee weken geleden. Het duo wordt verdacht van doodslag en mensensmokkel. Ook is de politie nog op zoek naar twee broers uit Noord-Ierland. Verder worden verschillende mensen gehoord over het drama.

