Acht arbeiders komen om op weg naar hun werk bij verkeersongeval in Maleisië EB

15u18

Bron: DPA 0 Twitter In Maleisië zijn deze morgen bij een verkeersongeval minstens acht mensen om het leven gekomen. Zeker 32 anderen raakten gewond.

In de deelstaat Penang, in het noordwesten van het land, kwamen twee bussen en een pickup met elkaar in aanrijding. Dat meldde de regionale krant The Star online. De meeste slachtoffers waren fabrieksarbeiders, die onderweg waren naar hun werk.

Accident on #Malaysia's North-South Expressway in #Penang kills 8, injures 23 others https://t.co/XzfN0zahgz pic.twitter.com/HUWHCHR8JJ The Straits Times(@ STcom) link