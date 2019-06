Acht agenten komen op bij aanval in Noord-Sinaï

05 juni 2019

Bij de aanval op een checkpoint op het onrustige schiereiland Sinaï in Egypte zijn vandaag acht leden van de ordetroepen om het leven gekomen. Dat heeft het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. Een lokale tak van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is in de regio actief.