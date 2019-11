Acht aanhoudingen bij betoging Koerden Rotterdam jv

02 november 2019

19u43

Bron: anp 0 Bij een demonstratie van Koerden in de Rotterdamse binnenstad zijn acht mensen aangehouden. Dat liet de politie weten na afloop van de betoging.

Een werd aangehouden voor opruiing, drie wegens het bezit van illegaal vuurwerk en vier omdat ze zich buiten het aangewezen vak begaven. Vier van de arrestanten zijn intussen vrij, de andere vier komen in de loop van de avond vrij, aldus een woordvoerster van de politie.

De demonstratie was gericht tegen de Turkse inval, vorige maand, in het noorden van Syrië. Dat gebied was een autonome Koerdische regio. Door de militaire operatie zijn meer dan tweehonderd burgers omgekomen en 300.000 mensen op de vlucht geslagen.

Er was zaterdag tegelijkertijd een tegendemonstratie. De twee groepen demonstranten konden elkaar wel zien, maar het terrein was zo ingericht dat een confrontatie niet mogelijk was. Volgens de politie waren er in totaal ongeveer vijfhonderd betogers. Afgezien van de aanhoudingen is de demonstratie rustig verlopen, aldus een woordvoerster van de politie.

De demonstranten hadden zich rond 14.00 uur verzamelden op Plein 1940 in Rotterdam en trokken door het centrum. Er was veel politie op de been, met paarden, arrestatieteams en de Mobiele Eenheid (ME).

De betoging begon een halfuurtje later omdat de politie niet wilde dat de actievoerders stokken meenamen waarmee ze hun geel-groen-rode vlaggen omhoog wilden houden. Na bezwaar van de Koerden werd besloten alleen pvc-buizen als vlaggenstok toe te staan; houten stokken werden in beslag genomen, net als een bord met daarop afbeeldingen van Adolf Hitler en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Bij een eerdere demonstratie van Koerden in Rotterdam, medio oktober, werden 23 mensen aangehouden, onder wie ook tegendemonstranten.

Ook in andere Europese steden, zoals Parijs, kwamen Koerden op straat.