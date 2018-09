Accountant Tesla vertrekt al na amper een maand: "Verkeken op hoge tempo" ADN

07 september 2018

15u58

Bron: ANP 0 Het nieuwe hoofd accounting van Tesla stapt al na een maand op. Dat blijkt uit een melding van Tesla aan beurstoezichthouder SEC. Ook het hoofd personeelszaken, die eerder al met verlof ging, laat weten niet meer terug te keren.

Ex-accountant Dave Morton laat in een verklaring weten geen meningsverschil te hebben met het autobedrijf, maar zich te hebben verkeken op het hoge tempo en de publieke druk bij Tesla. "Ik geloof erg in de missie en de vooruitzichten van Tesla", benadrukt hij.



Tesla kan zich nu opmaken voor een flinke daling op de beurs. Beleggers deden het aandeel in de zogeheten voorbeurshandel in de uitverkoop.

Tesla shares plunge 8.4% at the open after two executives depart https://t.co/jU7k9Xmx7L pic.twitter.com/tOjfHhslUs https://t.co/p1Tw8hYlPg FDR Investment Group(@ FDRInvestments) link

Tesla is de laatste tijd bijna dagelijks in het nieuws, meestal niet met zaken die met de productie van auto's te maken hebben. Zo was topman Elon Musk afgelopen nacht nog in een podcast te zien en te beluisteren terwijl hij wiet rookte en whiskey dronk. Dat komt hem op veel kritiek te staan.



Musk ligt sowieso extra onder een vergrootglas sinds zijn mislukte poging om Tesla van de beurs te halen en allerlei ongelukkige uitspraken. De topman zelf zei onlangs in een emotioneel interview met The New York Times dat hij het "moeilijkste en pijnlijkste jaar van zijn carrière" achter de rug heeft en er redelijk doorheen zit. "Ik werk tot 120 uur per week. Zonder slaapmiddel doe ik vaak geen oog dicht." Hij verklaarde onder zware druk te staan en nam sinds 2001 nooit langer dan een week vakantie. Toen moest hij verplicht het bed houden na een aanval van malaria.