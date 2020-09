Abu Dhabi versoepelt regels voor verkoop en consumptie van alcohol NLA

22 september 2020

12u56

De autoriteiten van het emiraat Abu Dhabi hebben besloten om de regels voor het kopen en het drinken van alcoholische dranken in de gelijknamige hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) te versoepelen. Dat blijkt vandaag uit een omzendbrief die dateert van 15 september.

Voortaan kunnen inwoners en toeristen in gemachtigde winkels alcoholische dranken kopen zonder een vergunning te moeten voorleggen. Kopers moeten wel minstens 21 jaar oud zijn en de alcohol mag enkel geconsumeerd worden in privéwoningen en op geautoriseerde plaatsen zoals privéclubs.

Ook Dubai heeft de regels rond het verkopen van alcohol dit jaar versoepeld. Een attest met de goedkeuring van de werkgever is zo niet meer nodig. Toeristen kunnen er nu ook een tijdelijke drankvergunning krijgen door hun paspoort en visum voor te leggen.

De verkoop van alcohol is toegestaan in zes van de zeven emiraten. Enkel in het emiraat Sharjah, in het noorden van de VAE, is het nog verboden.