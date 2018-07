Absurd maar efficiënt: in Nederland zetten ze door de hitte strooiwagens in Redactie

25 juli 2018

12u04

Bron: AD.nl 44 Ook onze noorderburen hebben te kampen met een loden hitte. Net als wij zoeken zij naar manieren om daar zo goed en zo kwaad mogelijk mee om te gaan. Het mag misschien absurd lijken, maar in sommige Nederlandse gemeenten sturen ze er daarom strooiwagens op uit.

Het strooizout moet smeltend en plakkend asfalt bestrijden. De gemeente Geldermalsen geeft toe dat het "een eigenaardig gezicht" is. "Door aanhoudende droogte en hitte dreigt schade aan het asfalt te ontstaan en laten auto’s via hun banden gesmolten asfaltdelen en sporen achter", aldus de gemeente op Twitter. "Strooien met zout helpt daartegen."

In andere gemeenten – zoals De Wolden en Sittard-Geleen – wordt het smeltende asfalt bestreden met pekelwater en zand. In Amstelveen worden de betegelde fietspaden besproeid met water. "Dit is nodig omdat het zand onder de tegels door extreme droogte binding verliest en poederachtig wordt", schrijft de gemeente op haar site. "De tegels komen los te liggen wat kan leiden tot gevaarlijke situaties."

Winterse taferelen: een aantal gemeenten stuurt strooiwagens de weg op in de strijd tegen smeltend asfalt https://t.co/RcxZUnyYGM pic.twitter.com/kQSgb24XcK AD.nl(@ ADnl) link

Strooiwagens rijden weer. Door aanhoudende droogte en hitte dreigt schade aan het asfalt te ontstaan en laten auto’s via hun banden overal gesmolten asfaltdelen en sporen achter. Strooien met zout helpt daartegen, hoewel het natuurlijk wel een eigenaardig gezicht is. GemeenteGeldermalsen(@ GemGeldermalsen) link