Absolute meerderheid voor Johnson, zwaar verlies voor Labour: Corbyn blijft voorlopig aan IB

13 december 2019

05u50

Bron: BBC, The Guardian, Belga 0 Ruim drie jaar na het brexitreferendum trokken de Britten gisteren nog maar eens naar de stembus. Bijgestelde exitpolls voorspellen een verpletterende overwinning voor de Conservatieve partij van premier Boris Johnson. De Conservatieven zouden volgens de BBC 362 van de 650 zetels behalen in het Lagerhuis, een absolute meerderheid, waarmee de weg vrij ligt voor een brexit eind januari.

Labour van Jeremy Corbyn klokt volgens bijgestelde projecties af op 201, wat een historisch laag cijfer zou zijn. Corbyn stapt voorlopig echter nog niet op als partijleider, maar blijft voor een periode van reflectie aan. Dat zei hij deze nacht in zijn eigen kiesdistrict Islington North. “Ik zal de partij leiden in een reflectieperiode, zodat discussie kan plaatsvinden en we naar de toekomst kunnen kijken. Ik wil duidelijk maken dat ik mijn partij niet zal leiden in een toekomstige verkiezingscampagne.” Hoe lang Corbyn, die over een “teleurstellende nacht” sprak, nog aan denkt te blijven, is onduidelijk.

Het slechte resultaat van Labour komt volgens de Labour-leider deels door het gepolariseerde debat over de brexit. De Conservatieven zijn er in de loop van de nacht in geslaagd om in verschillende Labourbastions hun slag thuis te halen. Onder andere Blyth, dat al sinds 1950 in Labourhanden was, is nu voor het eerst overgegaan naar de Conservatieven. Later vielen ook traditioneel rode districten als Darlington en Workington in conservatieve handen. Daarmee verdwijnen ook Labourkopstukken en ‘schaduwministers’ Sue Hayman en Jenny Chapman uit het Lagerhuis.

Liberal Democrats

Ook de Liberal Democrats deden het lang niet zo goed als gedacht. De partij zou zowat dertien zetels halen in het Lagerhuis, een winst van amper één zitje. De LibDems was aanvankelijk een veel grotere winst voorspeld, dankzij het duidelijke pro-Europese profiel van de partij.

Partijleidster Jo Swinson is het grootste slachtoffer van de tegenvallende cijfers. Zij verliest haar zetel in het Schotse Dunbartonshire East aan de kandidate van de Scottish Nationalist Party (SNP), Amy Callaghan.

lees verder onder de foto:

Schotland

In Schotland stevent de SNP van Nicola Sturgeon af op 55 zetels, een winst van 20 zitjes en goed voor bijna alle 59 zetels in Schotland. Daarmee komt een tweede onafhankelijkheidsreferendum in zicht. “We willen de Schotse toekomst opnieuw in Schotse handen, dat is de belangrijkste boodschap van vanavond”, reageerde Sturgeon bij de BBC.“Nu heb ik het mandaat om de mensen opnieuw de keuze te geven”, klonk het.

lees verder onder de foto:

De Schotse is veel minder tevreden met het algemene resultaat. De Conservatieven van zittend premier Boris Johnson halen volgens de laatste projecties vlotjes een absolute meerderheid, wat hem een vrijgeleide geeft om het Verenigd Koninkrijk op 31 januari uit de EU te loodsen. De Schotten zijn over het algemeen tegen de brexit gekant. “Het resultaat is grimmig”, aldus Sturgeon. “Maar de Schotten hebben een keuze voor een andere toekomst. Ik heb een duidelijk mandaat om Schotland die keuze te geven, daar bestaat geen twijfel over. En dan is het aan het volk om te kiezen. Maar Johnson heeft niet het recht om Schotland uit de EU te halen, en heeft niet het recht om ons die keuze af te nemen”, zei ze.

In 2014 stemden de Schotten al eens over onafhankelijkheid van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Iets meer dan 55 procent was daar toen tegen, maar de brexit zou de uitslag wel eens in het voordeel van het independence-kamp kunnen doen kantelen.

De stand van zaken om vijf uur, met 451 definitief getelde zetels: Conservatieve partij 233 zetels, Labour 157 zetels, SNP 38 zetels, LibDems 7 zetels.