Abortusreferendum in Ierland: overtuigende meerderheid wil liberalisering wetgeving kv lva

25 mei 2018

23u38

Bron: ANP 0 Bij het abortusreferendum in het erg katholieke Ierland lijkt het jakamp aan het langste eind te trekken. Uit een exitpoll bij ruim 4.500 stemmers, uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Ipsos MRBI in opdracht van de krant Irish Times, blijkt dat 68 procent voor de afschaffing van het strikte verbod op abortus heeft gestemd.

Volgens de exitpoll stemden in de hoofdstad Dublin met 77 procent de meeste Ieren voor de schrapping van het abortusverbod. Er waren dan ook algemeen gezien meer ja-stemmers in steden (71 procent) dan in rurale gebieden (60 procent). Toch ligt ook daar het aandeel hoog. Verwacht werd dat neekamp meer succes zou kennen op het platteland.

Niet geheel verrassend zouden ook iets meer vrouwen (70 procent) dan mannen (65 procent) voor de afschaffing hebben gestemd. Ook jongeren kantten zich massaal tegen het abortusverbod: in de leeftijdsgroep van de 18- tot 24-jarigen gaat het om 87 procent, terwijl de meerderheid in alle leeftijdsgroepen tot 65 jaar voor verandering stemde. Enkel 65-plussers blijven liever bij het oude.

Concreet ging de volksraadpleging van vrijdag over het schrappen van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in principe in alle omstandigheden onwettig maakt. Sinds de omstreden dood van Savita Halappanavar in 2012, die in een ziekenhuis in Galway overleed aan een bloedvergiftiging na een miskraam, is abortus wel al toegelaten als het leven van de moeder in gevaar is.