Abortus na verkrachting niet meer verboden in Ierland na referendum

26 mei 2018

15u06

Bron: ANP, Belga 14 In een historische volksraadpleging hebben de Ieren verrassend met een tweederdemeerderheid ingestemd om de strikte abortuswetgeving te versoepelen. Na telling van alle stemmen in de veertig kiesdistricten van het katholieke Ierland stemde 66,4 procent voor de noodzakelijke grondwetswijziging. Het kamp van de nee-stemmers behaalde daarentegen slechts 33,6 procent. Premier Leo Varadkar verwelkomde zaterdag het duidelijke resultaat. Hij sprak van "een stille revolutie", die tijdens de afgelopen tien tot twintig jaar is doorgebroken.

Gestemd werd over de afschaffing van een grondwetswijziging uit 1983, die zwangerschapsonderbrekingen praktisch onmogelijk maakt. Wie de wet overtreedt, riskeert tot 14 jaar gevangenisstraf. Zelfs na een verkrachting, een geval van incest of een zieke foetus is vruchtafdrijving in Ierland verboden. Duizenden Ierse vrouwen reisden jaarlijks naar Groot-Brittannië en naar andere landen om een abortus te laten uitvoeren.

De regering wil dat het parlement tegen het eind van het jaar vruchtafdrijvingen tot de twaalfde week van de zwangerschap legaliseert. Het referendum vond vrijdag al plaats, het tellen van de stemmen gebeurde zaterdag. Voor de volksraadpleging werden harde debatten gevoerd. Maar slechts in een van de veertig kiesdistricten, meer bepaald Donegal, stemde een meerderheid voor het behoud van de status quo. In het centrum van Dublin stroomden duizenden mensen samen om het eindresultaat te vieren; op veel plaatsen werd gedanst en gezongen.

Regeringsleider Varadkar verklaarde op televisiezender RTE dat de bevolking heeft duidelijk gemaakt "dat ze een moderne grondwet voor een modern land willen". De stemming toont bovendien aan dat de mensen in Ierland vertrouwen hebben in vrouwen, die worden geconfronteerd met een ongewilde zwangerschap, en hun keuzevrijheid respecteren.

De tegenstanders van de versoepeling van de wet betreuren de uitslag van het referendum. Als een "tragedie van historische omvang" omschreef de groep met de naam 'Save the 8th' (naar het achtste amendement van de grondwet, nvdr.) het resultaat. "Een onrecht wordt geen recht, enkel maar omdat een meerderheid dat zo vindt", deelde de groep mee. Men zal elke wet weigeren, die toelaat "dat baby's in ons land gedood worden". Cora Sherlock van de groep Love Both verklaarde: "Ik denk dat dit een erg droevige dag voor Ierland is".

De VN-Mensenrechtencommissie had in 2016 kritiek geuit op het abortusverbod als een schending van de internationale mensenrechtenakkoorden en riep de Ierse regering op de wetgeving te herzien.