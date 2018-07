Aboriginal die omkomt in gevangenis roept 11 keer “Ik kan niet ademen” Arne Adriaenssens

16 juli 2018

17u13

Bron: The Guardian 0 Tijdens de rechtszaak omtrent de dood van Aboriginal David Dungay werd een video van zijn overlijden getoond. Daaruit blijkt dat man tot 11 keer toe riep dat hij niet kon ademen. De cipiers gaven geen gehoor aan zijn noodkreet.

In Australië is de rechtszaak rond de overleden Aboriginal David Dungay van start gegaan. De 26-jarige man stierf in december 2015 in de gevangenis nadat hij hardhandig door vijf cipiers werd aanpakt. De exacte doodsoorzaak werd nooit vastgesteld.

"Hoe meer je praat, hoe meer adem je verliest"

Dungay, die aan diabetes lees, weigerde die dag te stoppen met koekjes eten. Zijn geestelijke toestand was er in de gevangenis flink op achteruit gegaan.

De videobeelden tonen hoe een speciaal team van vijf bewakers vervolgens in de ruimte binnenstormen. Ze sloegen hem in de boeien en probeerden hem zo in bedwang te houden.

Vervolgens duwden ze hem op zijn buik op het bed en onderdrukten met kracht zijn gesporaten. Dungay bleef echter tegenwerken en gillen dat hij geen adem kon halen. De cipiers antwoordden daarop: “Hoe meer je praat, hoe meer adem je verliest”. Uiteindelijk verdoofden ze hem waarna hij het bewustzijn verloor. Hij zou niet meer wakker worden.

“Het is een gruwelijke manier om gerechtigheid te krijgen”, zegt de aangeslagen moeder van Dungay tegen The Guardian. “Ik moet kijken naar een video waar mijn zoon op het einde sterft.” De familie wil dat de volledige waarheid aan het licht komt en voert ook buiten de rechtszaal actie.

Family and friends at the inquest into David Dungay’s death in custody @SBSNews pic.twitter.com/p8M6klC5ts Lydia Feng(@ LydiaLFeng) link

24x vaker in de gevangenis

De Aboriginals vormen als originele bewoners van Australië een minderheid van ongeveer 3 procent van de bevolking. Toch hebben ze 13 keer zoveel kans om in de gevangenis terecht te komen. Bij jongeren is dat zelfs 24 keer zoveel.

Ook het aantal overlijdens van Aboriginals in de gevangenis is erg hoog. In de laatste 26 jaar stierven er meer dan 340 terwijl ze opgesloten zaten. Dat is meer dan één overlijden per maand.

Opgelet, deze video kan choquerende beelden bevatten.