ABN AMRO sluit geldautomaten in Nederland door plofkraken jv

29 november 2019

06u18

Bron: anp 0 ABN AMRO heeft deze week in Nederland enkele tientallen geldautomaten gesloten na een reeks plofkraken. De maatregel is genomen om de veiligheid van omwonenden te garanderen, bevestigt een woordvoerder van ABN AMRO. Eerder sloot Argenta in ons land ook al tijdelijk geldautomaten.

De Nederlandse geldautomaten die zijn gesloten staan op meerdere plekken in het land, onder meer in Amsterdam. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Per locatie wordt naar de beste oplossing voor de toekomst gezocht, aldus de zegsman van de bank.

Ook een vorige week gekraakte geldautomaat in de buurt van woningen in Zaandam wordt niet vervangen. Dat meldt burgemeester Jan Hamming in een tweet. Vlak na de plofkraak werden uit voorzorg enkele appartementen erboven ontruimd. De gevels van een restaurant en een winkel raakten beschadigd.