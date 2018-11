ABN AMRO-managers klagen opnieuw leiderschapsstijl van hun topman aan in brief Redactie

19 november 2018

06u21

Bron: Belga 0 Een groep hoge managers van de Nederlandse bank ABN AMRO heeft opnieuw een anonieme brief geschreven over de leiding van de bank. Deze keer is de oproep gedaan aan de in juli aangetreden president-commissaris Tom de Swaan, meldt het Nederlandse Financieele Dagblad.

De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluider, zodat zij zonder angst voor represailles met hem kunnen spreken over problemen binnen de bank, onder meer over de koers en de volgens hen gebrekkige leiding.

"Onze bank zit zo vast dat gewone processen niet werken", schrijven zij in de brief die 13 september is geschreven. Hun grieven betreffen onder meer de leiderschapsstijl van topman Kees van Dijkhuizen.

Het is de tweede keer dit jaar dat deze groep ABN AMRO-managers per brief van zich laat horen. Begin dit jaar luidden zij de noodklok in een anonieme brief aan externe toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de beheerder van de staatsaandelen NLFI. Beide brieven zijn in handen van het Financieele Dagblad. Ingewijden bevestigen dat de briefschrijvers tot het hoger management behoren.