Abiy Ahmed wordt nieuwe premier van Ethiopië IB

28 maart 2018

00u31

In Ethiopië heeft de regerende EPRDF (Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front) - een alliantie van vier verschillende partijn - Abiy Ahmed verkozen als nieuwe voorzitter.

Traditioneel wordt de nieuwe voorzitter ook de premier van het land. Zijn benoeming moet wel nog door het parlement - dat volledig in handen is van het EPRDF - bevestigd worden.

Ahmed wordt de opvolger van premier Haile Mariam Desalegne, die zijn ambt en het voorzitterschap van het EPRDF op 15 februari opgaf in de nasleep van de massaprotesten in Ethiopië tegen de regering in 2016.

Ahmed maakt deel uit van de Oromo, de grootste etnische groep van het land. Hij zal de eerste Oromo-president zijn sinds het EPRDF aan de macht kwam in 1991.