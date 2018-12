Abigail legt pijnlijk hiaat in de wet bloot: “Ik had seks, maar wist pas achteraf dat het niet met mijn vriend was” Sven Van Malderen

06 december 2018

18u22

Bron: Buzzfeed 3 Stel: u ligt als vrouw vredig te slapen en voelt plots een hand. Moet wel uw lief zijn, wie anders? En dus laat u hem verdergaan, zonder hem daarbij aan te kijken. Als dan even later blijkt dat iemand anders in bed gedoken is en misbruik van de situatie gemaakt heeft, is er dan sprake van verkrachting? Natuurlijk, zal u zeggen. In Lafayette (Indiana) werd Donald Grant Ward voor dit vergrijp echter vrijgesproken omdat er nooit sprake geweest is van verzet. Het gaat om een hiaat in de wetgeving die in bijna veertig Amerikaanse staten van toepassing is.

Flashback naar februari 2017: Abigail Finney viel naast haar vriend in slaap in zijn studentenkamer. Wat later voelde het twintigjarige meisje fysiek contact. Ze lag met haar rug naar hem toe, maar rook geen onraad. Waarom zou ze ook? Van het voorspel kwam uiteindelijk ook daadwerkelijk seks.



Toen Abigail een minuut later naar het toilet wilde gaan, schrok ze zich een bult. Tussen de lakens lag niet haar lief, maar wel een van zijn vrienden. “Hij grijnsde nog naar mij, dat enge beeld krijg ik niet meer van mijn netvlies. Ik was boos en voelde me misbruikt, al besefte ik op dat moment nog niet goed wat er gebeurd was.”



“Te klein om samen te slapen”

Het meisje rende naar haar eigen kot, waar ze haar vriend aantrof. Bleek dat hij enkele uren eerder al vertrokken was omdat hij het bed te klein vond om samen in te slapen. Toen hij hoorde wat zijn maat geflikt had, reageerde hij razend.

De twee spanden een rechtszaak aan, maar het verdict zorgde voor een nieuwe klap in het gezicht. Na enkele uren deliberatie werd Ward in februari immers over de hele lijn vrijgesproken. Nochtans had hij toegegeven dat het nooit zo ver gekomen zou zijn als Abigail wist met wie ze te maken had.

“Wonden opnieuw opengereten”

In Indiana is enkel sprake van verkrachting als er geweld of dreigementen mee gemoeid zijn, als het slachtoffer niet akkoord gaat of als hij/zij niet beseft dat de geslachtsdaad plaatsvindt. Abigail wist echter dat ze seks had en heeft zich nooit verzet. Volgens de letter van de wet is er dan geen vuiltje aan de lucht.

“De stoom kwam opnieuw uit mijn oren”, besluit Abigail. “Al de tijd die ik in dat proces gestoken heb, had ik kunnen gebruiken voor mijn herstel. In plaats daarvan werden de wonden opnieuw opengereten. Mijn psycholoog noemde de uitspraak van die rechter een tweede trauma, alles was voor niets geweest.”