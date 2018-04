Abdullah (20) is 39ste Palestijn die sterft na confrontatie met Israëlisch leger

23 april 2018

08u46

Bron: Belga

Een Palestijn die vrijdag gewond raakte door Israëlische geweerschoten aan de grens tussen Israël en de Gazastrook is overleden. In totaal vielen vrijdag vijf doden bij de demonstraties in de Gazastrook.