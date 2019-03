Abdul Aziz, de held van Christchurch die de terrorist uit de tweede moskee verjaagde: “Kom maar af!” Joeri Vlemings

17 maart 2019

12u05

Bron: The Guardian, Euronews 33 Hij wil zelf geen held genoemd worden, maar voor heel Nieuw-Zeeland is hij dat wél. De 48-jarige Abdul Aziz slaagde er vrijdag in om de dodelijke schutter uit de tweede moskee in Christchurch te verjagen en zo het dodental niet nog verder te doen oplopen.

Abdul Aziz werd geboren in Kabul. Als kind vluchtte hij van Afghanistan naar Australië, waar hij 25 jaar bleef. Een paar jaar geleden verhuisde hij naar Nieuw-Zeeland. Aziz is vader van vier zonen. “Ik kwam in heel wat landen, maar dit is het mooiste”, zei hij over Nieuw-Zeeland”. En ook vredig, dacht hij.

Vrijdag was hij met zijn kinderen in de Linwood-moskee in Christchurch voor het vrijdaggebed. Brenton Tarrant, de 28-jarige schutter die toen al in de Al Noor-moskee zwaar had toegeslagen, was op weg naar de tweede moskee om ook daar een bloedbad aan te richten.

50 mensen zouden omkomen bij de vreselijke terreuraanslagen van de extreemrechtse Tarrant. “Zonder Aziz was de dodentol nog veel hoger”, zei Latef Alabi, de imam die het vrijdaggebed leidde in de Linwood-moskee. Alabi hoorde buiten iets rond 13u55 en stopte het gebed. Hij zag een man gekleed in zwarte legerkledij, met een helm en een groot vuurwapen. Alabi dacht dat het een agent was, maar zag toen twee lijken en hoorde de schutter grove dingen roepen. “Ik begreep dat dit iets anders was, dat het om een moordenaar ging.” De imam schreeuwde de meer dan 80 aanwezige moslims toe dat ze moesten gaan liggen. Ze twijfelden, maar toen klonk er een schot, dat een raam verbrijzelde en iemand neerhaalde.

Aziz aarzelde niet. Hij nam het eerste wat hij kon vinden vast - een draagbare machine om kredietkaarten te lezen - en liep op de schutter af. Hij wou verhinderen dat Tarrant de moskee zou binnengeraken: “Kom maar af!” De schutter liep terug naar zijn auto. Aziz vermoedde dat hij een nieuw wapen ging halen en zag zijn kans om het apparaat dat hij vasthad naar Tarrant te werpen. De twee jongste zonen van Aziz - elf en vijf - smeekten hun vader terug naar de moskee te komen.

Tarrant schoot in een reactie op Aziz, maar die kon tussen de geparkeerde wagens ongedeerd blijven. Aziz zag toen een gebruikt wapen van Tarrant op de grond liggen, nam het op, richtte het op de schutter, maar er kwam niks. De terrorist ging toen opnieuw naar zijn auto, vermoedelijk om nog een wapen te grijpen. “Hij was in zijn wagen”, herinnert Aziz zich. “Ik had net dat wapen vast en smeet het als een pijl naar zijn raam, dat uiteenspatte. Hij moet gedacht hebben dat ik had geschoten of zo. Hij schrok.” De schutter stoof daarop weg en riep Aziz nog na dat hij hen allemaal zou doden. Een paar minuten later kon de politie Tarrant stoppen.

Voorganger Alabi bevestigde dat Aziz uit de moskee achter Tarrant aan stormde en erin slaagde hem tegen te houden. “Hij heeft ons zo gered. Anders was de schutter de moskee binnengeraakt en waren we er waarschijnlijk allemaal aan geweest.” Bij de Linwood-moskee vielen zeven doden.